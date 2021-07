Ajudante de pedreiro é morto com 4 tiros enquanto dormia em Manaus

O crime ainda é um mistério para amigos e vizinhos | Foto: Divulgação

Manaus - Surpreendido por um pistoleiro dentro da própria casa, o ajudante de pedreiro Ranildo Vieira Braga, de 45 anos, foi executado com, pelo menos, quatros tiros nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (1º), em Manaus.

A vítima morava com a família no beco Brasil, no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste da capital. Conforme a polícia, todos dormiam quando o imóvel foi invadido pelo assassino.

O crime ainda é um mistério para amigos e vizinhos da vítima que não sabem o que pode ter motivado o ataque criminoso.



Testemunhas relataram à polícia que por volta das 6h um suspeito, ainda não identificado, entrou na casa da família de Ranildo e efetuou os tiros contra ele, que morreu na hora.

O crime ainda é um mistério para amigos e vizinhos | Foto: Divulgação





" A vítima e os familiares estavam dormindo quando os disparos foram efetuados. A família afirma que não há motivo nenhum para morte. O filho que foi a testemunha que presenciou o crime e está muito abalado. A partir de agora vamos ouvir mais testemunhas e investigar o que pode ter motivado o crime " declarou o delegado Gustavo Cerqueira, que acompanhou a ocorrência.

O corpo de Ranildo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e deve passar por exame necroscópico. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais

PM promove carnificina após morte de sargento no AM, diz jornal

Ex-policial militar é preso no RJ por matar universitário em Manaus