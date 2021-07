Homem é preso em Manaus por estuprar menina durante 10 anos; vídeo

O suspeito não reagiu a abordagem policial | Foto: Divulgação

Manaus - Após ser condenado a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável, um homem de 38 anos foi preso nesta quinta-feira (1°) pela equipe da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). A vítima tinha 10 anos de idade.

Conforme a delegada Joyce Coelho, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança (Depca), o crime aconteceu nos anos de 2009 e 2011, quando o homem aproveitava o momento em que ficava a sós com a criança para cometer os abusos sexuais .

" Todos moravam na mesma casa e quando a menina chegava da escola ele cometia os crimes. A vítima também contou que era mantida sob ameaças e ele a culpava pelo fato. Isso faz com que a vítima não contasse o que acontecia " Joyce Coelho, delegada

A prisão ocorreu por volta das 6h, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. O suspeito não reagiu a abordagem e foi conduzido à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

O homem será conduzido à Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

Veja a coletiva da DEPCA:

Veja | Autor: Reprodução





Estuprou filha por 10 anos

Um homem de 52 anos foi preso suspeito de estuprar a própria filha , uma adolescente de 16 anos. O crime ocorria desde que a vítima tinha 6 anos.

O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), prendeu em flagrante, por volta de 18h30 desta quarta-feira (9).

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Especializada, as diligências em torno do caso iniciaram após denúncias anônimas serem feitas à Depca, informando que a vítima havia sofrido abuso sexual na terça-feira (8), no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

Abusou e matou criança com um tiro

Édino Miquilis da Silva abusou sexualmente de uma criança de 5 anos. Além do estupro, ele a matou com um tiro e jogou o corpo da criança no rio, na última segunda-feira (14), início de junho.

O suspeito confessou o crime à mãe da vítima, e afirmou que praticou o estupro e o homicídio sob o efeito de bebidas alcoólicas. O caso deixou os familiares e os moradores do município revoltados.

Leia mais:

Corpo de menina estuprada em Parintins é encontrada em rio