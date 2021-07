Homem envolvido na morte de personal trainer é preso no AM

O suspeito irá responder pelo crime de homicídio | Foto: Divulgação

Coari - Jorleilson Ferreira da Silva, 25, foi preso na tarde de quarta-feira (30), por volta das 16h por policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari (a 363 quilômetros da capital), em cumprimento a mandado de prisão preventiva. Ele estava sendo procurado pelo homicídio do personal trainer Leandro Araújo Pinheiro, que tinha 26 anos. O crime ocorreu no dia 6 de novembro de 2020, em uma academia em que a vítima trabalhava, naquele município.

A prisão ocorreu na sede da unidade policial, após o indivíduo ser notificado a comparecer à delegacia. De acordo com o delegado José Barradas, titular da DIP, as investigações acerca do caso começaram logo após o fato, ainda no ano de 2020.





As diligências policiais apontaram que Jorleilson teria contratado uma organização criminosa para executar Leandro. O indivíduo tinha o papel de elo entre os executores do crime e o mandante.



“No dia do fato, por volta das 15h, dois indivíduos foram até a academia e simularam que queriam fazer um treino com Leandro, que logo foi reconhecido pelos homens como o alvo a ser executado. Ocasião em que foram desferidos vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Ele ainda chegou a ser socorrido e levado ao hospital do município, porém não resistiu e veio à óbito no local”, contou Barradas.

Localização

Conforme o titular, diante dos fatos apurados durante as investigações, foi possível realizar o trabalho de busca da localização do procurado, na casa de parentes dele. Ele explicou que o homem não foi encontrado, e então foi deixada uma notificação para comparecimento à delegacia.

O mandado de prisão preventiva em nome de Jorleilson foi expedido no dia 25 de junho de deste ano, pelo juiz Leonardo Guimarães Primo de Carvalho, da 2ª Vara da Comarca de Coari.

Ciúmes

Ainda conforme a autoridade policial, a motivação do crime teria sido ciúmes, envolvendo uma ex-namorada do personal trainer. Os homens receberam cerca de R$ 5 mil para executarem o crime.

Organização criminosa

O delegado destacou que ao todo, já foram presos quatro indivíduos, identificados como Ian Gonçalves do Nascimento, 22; Jhonata Moriz Tavares, conhecido como “Índio”; Keividy Butemberg Moriz da Costa, 19; e Warleson Castro de Andrade, que tiveram participação na ação criminosa. Ao todo, sete pessoas compõem o grupo criminoso.





Ele ainda ressalta, ainda, que as investigações em torno do caso seguem em andamento para localizar o mandante do homicídio, e mais outro envolvido no crime.



Procedimentos

Jorleilson responderá pelos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. Após os procedimentos cabíveis na delegacia, ele será encaminhado à Unidade Prisional de Coari, onde permanecerá à disposição da Justiça.





*Com informações da assessoria

