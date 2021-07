Veja o momento em que crianças são atropeladas no Santa Etelvina

O caso foi registrado no 6° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens identificados como Wildson Ferreira Alves, de 18 anos, e William Ferreira Alves, de 26 anos, atropelaram um grupo de crianças que estavam na frente de uma casa localizada na rua Adailson Lopes, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. Uma menina de oito anos de idade está internada em estado grave após o atropelamento.

O caso ocorreu no início da noite desta quinta-feira (1°), por volta das 18h, quando as crianças que estavam conversando na calçada foram surpreendidas pela dupla que estava em um veículo de cor preta que acabou chegando em alta velocidade e as atingiu. Três delas tiveram apenas escoriações, mas uma acabou tendo o estado de saúde agravado com o impacto da colisão.





Logo após o atropelamento, vizinhos e moradores da área correram ao local para socorrer a vítima. No entanto, após alguns instantes a dupla acabou fugindo do local.



" As crianças estavam na frente de casa brincando para chegar dois caras e fazerem isso. Eles são vendedores de drogas, dois vagabundos. Estavam em alta velocidade e sempre andam assim. Eles tem que ser presos para não estarem por aí arriscando a vida de crianças. O estado da minha filha é crítico, ela não sente as pernas e está internada em um hospital " José Sal Pedroso, pai da menina





A irmã dela, Daniele Souza, informou que logo após a fuga da dupla, a polícia foi acionada e eles foram interceptados na avenida Igarapé do Passarinho, naquelas redondezas. Moradores relataram que no momento da fuga, um deles estava acompanhado da esposa e de um recém-nascido e que só não apanhou da população por ter usado o bebê como escudo.

Os dois suspeitos foram presos e apresentados no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Na delegacia foi constatado que um deles havia saído da cadeia há cinco meses por furto.

