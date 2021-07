Mototaxista é achado decapitado na Compensa: 'saiu há 1 mês da cadeia'

Policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária atenderam a ocorrência | Foto: Divulgação

Manaus - Uma cena chocante surpreendeu moradores da rua Teotônio Vilela, no bairro Compensa 2, na Zona Oeste de Manaus. O corpo do mototaxista Felipe Santiago foi encontrado decapitado em um saco plástico.

Conforme testemunhas, foram os próprios moradores que estranharam o tamanho do saco jogado no local e acionaram a polícia por volta das 6h30.

Policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e ao abrirem o saco e uma espécie de lona encontraram a cabeça do lado do corpo da vítima que estava com mãos e pés amarrados.

" Eu vi o saco mais cedo e até estranhei mas passei direto. Eu sempre reclamo quando jogam lixo aqui, parei e fiquei olhando mas acabei indo embora. Depois só chegou a notícia " contou um morador da área, que pediu anonimato

Corpo removido pelo IML | Autor: Divulgação

Devido a tatuagens, a vítima foi reconhecida pelos familiares ainda no local do crime. Policiais civis recolheram detalhes da rotina do mototaxista que já tinha passagem por tráfico e havia deixado o presídio há um mês.

A autoria do crime ainda permanece desconhecida e a possibilidade de acerto de contas não é descartada pela equipe de investigação.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame de necropsia. O caso é investigado pela Polícia Civil.

