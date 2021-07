Sacos jogados em esgoto assustam moradores do Mutirão; veja vídeo

Sacos foram jogados na madrugada desta sexta (2) | Foto: Divulgação

Manaus - Dois sacos jogados dentro de um esgoto na rua Canário, no conjunto Mutirão, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus, assustaram moradores da localidade que acreditavam que se tratava de dois corpos humanos.

Bombeiros e policiais militares foram mobilizados na manhã desta sexta-feira (2), para irem até o local e atenderam uma ocorrência de suposto encontro de cadáver.

No local, testemunhas afirmaram terem visto dois homens arrastando uma bacia durante a madrugada e jogando os dois sacos no esgoto. Devido a violência que se alastra na capital e casos frequentes de encontros de cadáveres, a população acionou as autoridades acreditando se tratar de mais um crime.

Moradores assustados se aglomeraram no local | Foto: Suyanne Lima

Pelo fato do local ser de difícil acesso, foi necessária a atuação dos bombeiros para o suposto resgate dos corpos. Dezenas de pessoas se aproximaram do local e curiosas acompanharam a atuação das equipes.

Os dois sacos foram puxados para a via pública e mesmo com o forte odor a população não saiu do local até descobrir o conteúdo que tinha dentro deles.

Ocorrência mobilizou bombeiros e PMs | Foto: Suyanne Lima

Para a surpresa de todos, os sacos continham miúdos, possivelmente bovinos, que estavam estragados. Rapidamente, os moradores retornaram para as casas e as equipes competentes saíram do local.

Moradores ainda chegaram a tirar graça da situação. "A violência está tão grande que ao sentirmos esse cheiro forte pensamos logo que era alguém morto", relatou um morador.

Veja o momento em que os sacos de miúdos foram resgatados:

Momento da remoção dos sacos | Autor: Suyanne Lima

Leia mais

Mototaxista é achado decapitado na Compensa: 'saiu há 1 mês da cadeia'

Vídeo mostra maníaco matando cachorro a facadas na Compensa

Ajudante de pedreiro é morto com 4 tiros enquanto dormia em Manaus