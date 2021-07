Motorista que atropelou crianças é liberado ao pagar fiança em Manaus

| Foto: divulgação

MANAUS - A falta de atenção e a imprudência no trânsito, tanto do motorista quanto do pedestre, faz vítimas a cada dia em Manaus. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a cada três dias, uma pessoa morre vítima de atropelamento na capital amazonense. Alguns envolvidos são presos, mas na maioria dos casos, após o pagamento de fiança, são soltos e respondem pela ação em liberdade.

Foi exatamente o que aconteceu no caso do atropelamento de duas crianças no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte da cidade, na noite de quinta-feira (1º) . O motorista do carro, identificado como William Ferreira Alves, 25, foi solto após pagar fiança.

Segundo informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil do Amazonas, o homem foi preso em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O delegado Paulo Benelli, titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), após os procedimentos cabíveis, liberou William mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1 mil. Ele responderá o crime em liberdade.

Segundo testemunhas, ouvidas pelo Em Tempo no dia do acidente, a dupla que estava no carro fugiu do local minutos depois do atropelamento. A assessoria da Polícia Civil informou que a dupla chegou a ser agredida pela população. Uma das crianças envolvidas no acidente segue internada.

Segundo o pai da menina internada, José Sal Pedrosa, a filha apresentou sinais de melhoras após uma cirurgia feita ainda na noite do incidente. “Ela ainda vai passar por outra cirurgia. Os médicos colocaram um ferro no fêmur dela, mas eles me disseram que ainda vão fazer outra cirurgia na região do fêmur”. A filha de José está internada na ala infantil do hospital João Lúcio.

Relembre o caso

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens identificados como Wildson Ferreira Alves, de 18 anos, e William Ferreira Alves, de 26 anos, atropelaram um grupo de crianças que estavam nafrente de uma casa localizada na rua Adailson Lopes, no bairro Santa Etelvina , na Zona Norte de Manaus.

O caso ocorreu no início da noite desta quinta-feira (1°), por volta das 18h, quando as crianças que estavam conversando na calçada foram surpreendidas pela dupla que estava em um veículo modelo classic de cor preta que acabou chegando em alta velocidade e as atingiu. Três delas tiveram apenas escoriações, mas uma acabou tendo o estado de saúde agravado com o impacto da colisão.

“Quebrou o fêmur e um osso abaixo do joelho direito dela. O rosto ficou com um machucado muito grande também devido ela ter ficado debaixo da roda do carro”, explicou o pai da vítima, o comerciante José Sal Pedrosa”.

