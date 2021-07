No Amazonas, 18 pessoas são presas pela PM nas últimas 24 horas

A maioria das prisões foi motivada por crimes como tráfico de drogas e roubo | Foto: Divulgação/PMA

Manaus (AM) - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 18 pessoas durante os patrulhamentos realizados entre a manhã desta quinta-feira (1) e a manhã desta sexta-feira (02/07), no estado. Um adolescente também foi apreendido durante as ações. A maioria das prisões foi motivada por crimes como tráfico de drogas e roubo. As ocorrências foram registradas na capital e nos municípios de Guajará e Santo Antônio do Içá.

Na capital, as guarnições da PM apreenderam cerca de dois quilos de entorpecentes, uma arma de fogo, duas munições e R$ 250 em espécie.

Policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam um adolescente de 14 anos, no bairro Tarumã, zona oeste da capital, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

A guarnição encontrou 10 pequenas porções de maconha e 15 pequenas porções de cocaína. O adolescente foi conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

Um homem de 27 anos foi preso no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da cidade, por estupro de vulnerável.

A vítima é uma menina de 11 anos de idade. Os policiais da 20ª Cicom conduziram o suspeito à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), onde ele foi autuado em flagrante pelo crime.

Na avenida Marechal Rondon, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, um homem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A guarnição da PM apreendeu com o indivíduo uma porção média de maconha, uma porção média de oxi, uma porção média de cocaína, mais de 300 trouxinhas de entorpecentes diversos e R$ 75 em espécie.

O suspeito foi conduzido ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Interior

No município de Guajará (a 261 quilômetros de distância de Manaus), a Polícia Militar prendeu três homens e duas mulheres por roubo.

A vítima acionou os policiais via 190, que identificaram os suspeitos posteriormente. O grupo foi apresentado na 69ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria

