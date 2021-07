Presa dupla que torturou e matou adolescente no Amazonas

O caso aconteceu em Itacoatiara | Foto: Reprodução/PC-AM

ITACOATIARA - Odailson José dos Santos Maia, de 24 anos, foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido, na última quarta-feira (30), suspeitos de terem torturado, assassinado e escondido o corpo de uma adolescente de 15 anos. O crime ocorreu no dia 26 de Junho, em Itacoatiara, a 176 quilômetros de Manaus.

Segundo o delegado Lázaro Mendes, responsável pelo caso, a sucessão de crimes iniciou depois que a vítima furtou o celular do adolescente de 17 anos.

" “O adolescente pediu para que outros comparsas, até o momento não identificados, levassem a garora até ele para recuperar o aparelho celular, e foi exatamente o que eles fizeram. Na ocasião, o adolescente e Odailson torturaram a menina até a morte e depois jogaram o corpo em um igapó, caracterizando a ocultação de cadáver. Um outro rapaz, que segue foragido, também participou desses crimes " , detalhou o delegado

De acordo com o Lázaro Mendes, as equipes policiais tomaram conhecimento do crime após o pai da menina registrar um boletim de ocorrência na delegacia, informando que a filha estava desaparecida.

“O pai da vítima nos informou que havia três indivíduos supostamente envolvidos no desaparecimento de sua filha. Com base nisso, iniciamos as investigações e conseguimos localizar Odailson e o adolescente, e eles confirmaram a autoria do crime. Agora seguimos as buscas para localizar o terceiro envolvido no fato”, afirmou Lázaro Mendes.

A dupla foi encontrada no bairro Mamoud Amed. Odailson foi autuado em flagrante por ocultação de cadáver e indiciado pelos crimes de tortura e homicídio. O adolescente foi apreendido pelos atos infracionais equivalentes aos mesmos crimes.

