Garota de 16 anos é morta a tiros quando andava em rip-rap na Compensa

Vítima foi atingida com tiros na região da cabeça | Foto: Divulgação

Manaus - A lei do silêncio oculta mais um crime em Manaus. Por medo de represálias, moradores do rip-rap do Beco Ponce de Leon, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, evitaram dar detalhes à polícia sobre a morte de uma adolescente, identificada como Vitória Silva de Carvalho, de 16 anos.

O crime aconteceu por volta das 7h deste sábado (3), quando a adolescente caminhava pelo rip-rap e foi surpreendida pelos assassinos, que efetuaram três tiros à queima-roupa na vítima.

Devido ser um local considerado "área vermelha", os moradores não falaram com a polícia sobre outras circunstâncias do crime. Também não há informações sobre as características dos suspeitos.

As poucas testemunhas que se arriscaram em falar do caso apenas disseram à polícia que a vítima não morava nas proximidades, mas sempre andava por aquela região.

Vitória foi atingida com tiros na região da cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser acionado, mas a adolescente morreu na hora.

Familiares da vítima estiveram no local do assassinato e a reconheceram por conta de uma tatuagem. Abalados, nenhum parente quis falar com a imprensa.

As motivações da morte de Vitória ainda seguem desconhecidas. O corpo dela foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). E o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais

Mototaxista é achado decapitado na Compensa: 'saiu há 1 mês da cadeia'

Vídeo mostra maníaco matando cachorro a facadas na Compensa