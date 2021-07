PM mata amigo em Manaus por 'ciúmes e amor não correspondido', diz pai

O PM atirou contra Lucas durante uma discussão dentro de um carro modelo Fiat Uno | Foto: Divulgação

Manaus - Uma "noitada" que seria de diversão terminou em tragédia na madrugada desta sábado (3), em Manaus. Ciúmes e um amor não correspondido teriam sido os fatores que causaram a morte do jovem Lucas Santos Brandão, de 19 anos, que foi atingido com um tiro no pescoço, desferido pelo cabo da Polícia Militar Daniel Lendell Oliveira, de 33 anos. As revelações foram feitas pelo pai da vítima, identificado como Luciano Brandão.

Conforme a polícia, por volta das 3h, o PM atirou contra Lucas durante uma discussão dentro de um carro modelo Fiat Uno. O suspeito conduzia o veículo e após ficar nervoso com a ação colidiu em outro carro que estava estacionado em uma calçada na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da capital.

Além de Lucas e Daniel, uma jovem identificada Lidiane Araújo Velozo, de 20 anos, estava no Fiat Uno e presenciou o crime. Equipes da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, mas o jovem já estava morto no veículo.

Ao serem informados que Daniel era o autor do tiro que vitimou Lucas, os policiais o detiveram e o encaminharam para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Sendo a única testemunha do fato, Lidiane também foi conduzida à delegacia.

Testemunha do crime

Em depoimento, Lidiane contou que é natural de Coari e conheceu o Lucas e o Daniel em uma festa no bairro Cachoeirinha, Zona Sul. Ela teria pedido uma carona, quando no trajeto ocorreu a briga entre os dois, por causa de uma terceira pessoa. Em seguida, o policial deu o tiro no jovem e causou o acidente. O local exato de onde ocorreu o disparo não foi apontado pela testemunha, pois ela está há pouco tempo na cidade.

Depois do disparo, a testemunha contou que o suspeito pediu ajuda de um motociclista para carregar e colocar a vítima no banco da frente do carro. Lucas foi encaminhado para o Hospital e Pronto-socorro 28 de agosto, mas chegou morto.

As versões do suspeito e da defesa

Inicialmente o suspeito informou à polícia que Lucas foi baleado por ocupantes de outro carro durante uma perseguição. Daniel contou que o Fiat Uno foi "fechado" por outro veículo do qual os ocupantes teriam atirado e Lucas ferido.

Mas para o advogado, Daniel contou outra versão de que ocorreu uma luta corporal entre ele e a vítima fora do carro, quando aconteceu o disparo, de forma não explicada.

Revelações do pai

Revoltado com a morte prematura do filho, o pai de Lucas, Luciano Brandão, esteve na delegacia, na manhã deste sábado, e contestou a versão apresentada pela defesa e fez outras revelações que levantam fortes indícios da verdadeira motivação do assassinato. E indicam que o caso pode ser considerado um crime passional.

Luciano Brandão explicou que Daniel e Lucas eram amigos e que a família conhecia o temperamento do suspeito, que ficava alterado quando tomava bebidas alcoólicas. O pai de Lucas ainda informou que o suspeito seria homossexual e gostava do jovem a ponto de insistir em um relacionamento.

" Meu filho era trabalhador, deixou um filhinho de 3 anos, o policial já convivia com a gente e quando bebia sempre ficava alterado. Meu filho não queria mais nada com ele, mas havia insistência e o policial sempre fazia convites para os dois saírem juntos. O Lucas gostava de sair para se divertir, mas sem segundas intenções, porque gostava de mulher. Mas o Daniel queria insistir em um caso entre eles " contou o pai, emocionado na delegacia.

O caso segue sendo investigado no 1º DIP.

PM é afastado

A Polícia Militar informou por meio de nota que Daniel Lendell foi afastado imediatamente de suas funções. Ele responderá um procedimento administrativo instaurado pela Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) da corporação, e a partir de agora ficará à disposição da justiça.

Um Inquérito será instaurado pela Polícia Civil (PC), após o término a Polícia Militar tomará providências conforme a conclusão das investigações.

"Ressaltamos ainda que no curso do processo apuratório será dado ao policial, o direito ao contraditório e à ampla defesa. A corporação enfatiza que não compactua com atos que contrariem a lei, e que contribuirá com a investigação realizada pela polícia judiciária", diz o comunicado.

