Detento do regime semiaberto é morto a tiros na Zona Norte de Manaus

Manaus - Morto a tiros, em uma área vermelha da capital do Amazonas, sem autoria identificada. Apesar do script ser o mesmo, não é uma história repetida. Na noite de sábado (3), mais um assassinato foi registrado em Manaus.



Já passava das 21h30, quando o detento do regime semiaberto Diego da Silva Andrade, de 21 anos, foi executado a tiros. O caso ocorreu na comunidade Mutirão, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, ele estaria sentado em um carro, estacionado na rua 62, quando os pistoleiros chegaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Após o crime, eles fugiram do local.

Os familiares do jovem chegaram a socorrê-lo, e o levaram ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste da cidade, mas Andrade não resistiu, chegando sem vida à unidade de saúde.

Andrade cumpria pena em regime semiaberto e utilizava tornozeleira eletrônica, no momento do crime. A autoria do homicídio ainda é desconhecida pelas autoridades.

A equipe de reportagem do EM TEMPO esteve no local onde ocorreu o assassinato, porém, em virtude da ‘Lei do Silêncio’, os moradores da área evitaram dar detalhes sobre o caso, temendo sofrer represálias. A região é considerada ‘área vermelha ‘ pelas autoridades, por conta da alta taxa de criminalidade registrada na localidade.



Os agentes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) adotaram postura de cautela e evitaram confirmar à equipe de reportagem qualquer suspeita a respeito da motivação do ação dos bandidos.

Violência é ainda mais frequente para quem utiliza tornozeleira eletrônica

Em depoimento ao EM TEMPO , no início do mês, um detento do regime semiaberto afirmou que é comum membros de facções criminosas assassinarem quem utiliza tornozeleira eletrônica.

" Eu ando de calça jeans, porque além do preconceito, também tenho medo de ser confundido com algum membro de facção. Isso acontece muito, você [detento do regime semiaberto] está andando em uma rua, por exemplo, aí se eles [integrantes de organizações criminosas] te veem, perguntam logo de qual facção você é para querer matá-lo. Se você disser que não é de nenhuma, acaba sendo executado do mesmo jeito " , relatou um dos entrevistados

O homicídio de Andrade se soma ao assassinato de outros 26 detentos do mesmo sistema prisional, registrado só neste ano, de acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Atualmente, a pasta monitora 5.345 pessoas nesse modelo de cumprimento de pena.





