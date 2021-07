Homem é executado dentro de casa e na presença dos pais, em Manaus

A motivação do crime permanece desconhecida | Foto: Divulgação

Manaus - Crimes de execução são registrados diariamente na cidade de Manaus. Em diversos casos, a motivação está relacionada com acerto de contas. Desta vez, mais um crime de execução chocou moradores do bairro São Geraldo, na Zona Centro-Sul da capital.

Após ser surpreendido por um "pistoleiro", Josué da Silva Barbosa, de 38 anos, foi morto a tiros dentro casa onde morava. De acordo com testemunhas, o crime ocorreu na noite de domingo (4).

O autor do crime entrou na casa pelo portão que estava destrancado e disparou tiros contra a vítima. Na residência, além de Josué estavam presentes os pais do homem que presenciaram todo o crime.

Policiais militares da 22° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e isolaram o local onde ocorreu o crime. As demais autoridades competentes foram acionadas. A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local do crime recolhendo maiores detalhes para solucionar o caso.

A motivação do crime permanece desconhecida. O corpo da vítima foi removido e levado à sede do Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exames.

Morta por pistoleiros

Neste final de semana, em Manaus, uma adolescente, identificada como Vitória Silva de Carvalho, de 16 anos, foi morta com tiros à queima-roupa.

Ela caminhava pelo rip-rap do Beco Ponce de Leon, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, e foi surpreendida pelos assassinos na manhã deste sábado (3). Todos os tiros atingiram a cabeça da vitima.

Familiares da vítima estiveram no local do assassinato e a reconheceram por conta de uma tatuagem. Abalados, nenhum parente quis falar com a imprensa. As motivações da morte de Vitória ainda seguem desconhecidas.

Morto enquanto dormia

Surpreendido por um pistoleiro dentro da própria casa, o ajudante de pedreiro Ranildo Vieira Braga, de 45 anos, foi executado com, pelo menos, quatros tiros nas primeiras horas da quinta-feira (1º), em Manaus.

A vítima morava com a família no beco Brasil, no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste da capital. Conforme a polícia, todos dormiam quando o imóvel foi invadido pelo assassino.

