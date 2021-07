Jovem é executado com sete tiros em área vermelha de Manaus

Testemunhas informaram que os suspeitos chegaram em uma motocicleta e efetuaram vários tiros contra o jovem | Foto: Divulgação

Manaus - A maioria dos casos de execução registrados na capital amazonense estão relacionadas ao tráfico de drogas, guerra de facções rivais e outros crimes. A lei do silêncio impera na vida de moradores que vivem em áreas consideradas "vermelhas" da cidade de Manaus.

Desta vez, a vítima não possuía nenhuma passagem criminal, conforme informações repassadas pela polícia. No momento em que caminhava ao lado de um campo de futebol, Fernando Almeida de Melo, de 22 anos foi abordado por uma dupla de atiradores e executado .

O crime ocorreu por volta das 22h, na rua das Rosas, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Testemunhas informaram que os suspeitos chegaram em uma motocicleta e efetuaram vários tiros.

O local é considerado uma área vermelha devido a atuação do tráfico de drogas.

" A vítima não tem nenhuma passagem criminal e foi morta com sete tiros. As características do crime indicam execução. Os suspeitos estavam fortemente armados e descarregaram a arma na vítima. O que nos surpreende é o fato dele não ter passagem e a partir de agora iremos checar com a família com o que realmente esse rapaz trabalhava " Fábio Silva, delegado plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)

No local do crime, moradores assustados com a forma cruel com o que o rapaz foi morto preferiram não comenta sobre o caso por conta do medo de represálias.

Policiais da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a área do crime até a chegada das equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica e da DEHS.

O corpo de Fernando foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) onde irá passar por exame necroscópico. O caso é investigado pela Polícia Civil que busca identificar e prender os autores do crime.

Decapitado após sair da cadeia

O corpo do mototaxista Felipe Santiago foi encontrado decapitado em um saco plástico na última sexta-feira (2), na rua Teotônio Vilela, no bairro Compensa 2, na Zona Oeste de Manaus. Policiais encontraram a cabeça do lado do corpo da vítima que estava com mãos e pés amarrados.

O mototaxista já tinha passagem por tráfico e havia deixado o presídio há um mês .

