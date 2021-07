Jovem vê polícia, corre e vai preso com armas e drogas em Manaus

O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (5) | Foto: Divulgação

Manaus - O crime organizado recruta jovens com a oferta de dinheiro fácil, armas e a sensação de poder. O objetivo é formar soldados crime para venda de drogas , envolvimento em assassinatos e roubos na capital amazonense. A grande maioria dos envolvidos acabam presos ou mortos.

Um jovem de 20 anos percebeu a presença de uma viatura policial e saiu correndo com uma sacola nas mãos. A atitude suspeita chamou a atenção de policiais da Força Tática que decidiram abordar o jovem.

O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (5), por volta das 1h50, na rua Autazes, na comunidade Novo Reino, na Zona Leste de Manaus.

Conforme a equipe que atendeu a ocorrência, ele entrou em um beco nas proximidades, mas foi alcançado pelos policiais que realizaram uma revista pessoal.





Com ele foi encontrada uma pistola, um carregador de pistola, duas munições ponto 40 e porções de maconha e oxi, além de uma balança de precisão. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e o material foi apreendido

O caso foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Ele deve responder por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Toneladas apreendidas

As ações integradas da Segurança Pública do Amazonas apreenderam mais de 17 toneladas de entorpecentes, de janeiro a maio de 2021.

O número é 382,8% maior do que o total de drogas apreendidas no mesmo período no ano passado, quando as operações de combate ao tráfico resultaram em, aproximadamente, três toneladas tiradas das mãos de criminosos.

No ano passado, o Amazonas bateu recorde histórico de apreensão de drogas, com 19 toneladas apreendidas. Este ano, a maconha representa o maior percentual de drogas ilícitas apreendidas, com cerca de 15 toneladas (87,2%). A cocaína representa 12,8% do total, com aproximadamente 2 toneladas.



