Homem sai para encontrar amigos e acaba morto com 15 facadas em Manaus

Manaus - Em 24 horas, cinco mortes violentas foram registradas na capital amazonense. Segundo relatório do Instituto Médico Legal (IML), quatro foram por arma de fogo e uma morte causada por arma branca.

O autônomo Nailson Souza Lima, de 28 anos, foi assassinado com 15 facadas por quatro homens, durante a madrugada desta segunda-feira (5).

O caso ocorreu na rua Rubídio, no bairro Vila da Prata, na Zona Oeste de Manaus. A vítima já havia morado na área e estava no local para encontrar com amigos. A suspeita é de que eles tenham de discutido com a vítima antes do crime.

Conforme o delegado Charles Araújo, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Nailson foi abordado pelos suspeitos que saíram de um veículo e o esfaquearam .

" Nós estamos ouvindo os familiares e testemunhas do crime. A família ainda não colocou nenhum motivo para um crime tão violento como esse. A vítima teria ido ao local visitar alguns amigos, pois residia em outro bairro. Já trabalhamos com algumas hipóteses mas ainda não vamos divulgar para não atrapalhar as investigações " Charles Araújo, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)

Testemunhas nas redondezas de onde ocorreu o crime relataram que a família da vítima possui uma casa alugada na área e que a vítima estava tendo amizades com pessoas do crime.

O corpo de Nailson foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal e irá passar por exame necroscópico. A polícia realiza diligências para localizar os autores.

O titular da DEHS destacou que a população pode contribuir com o trabalho da polícia fazendo denúncias anônimas pelo 181.

Veja o vídeo:

Crimes nas últimas 24 horas

Morto com 7 tiros

No momento em que caminhava ao lado de um campo de futebol, Fernando Almeida de Melo, de 22 anos foi abordado por uma dupla de atiradores e executado .

O crime ocorreu por volta das 22h, na rua das Rosas, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Testemunhas informaram que os suspeitos chegaram em uma motocicleta e efetuaram vários tiros.

Morto na frente dos pais

Após ser surpreendido por um "pistoleiro", Josué da Silva Barbosa, de 38 anos, foi morto a tiros dentro casa onde morava. De acordo com testemunhas, o crime ocorreu na noite de domingo (4).

O autor do crime entrou na casa pelo portão que estava destrancado e disparou tiros contra a vítima. Na residência, além de Josué estavam presentes os pais do homem que presenciaram todo o crime.

Ataque de animais

O homem suspeito de atacar animais, Ângelo Márcio da Silva Rodrigues, 41, foi assassinado com dois tiros, na rua Tobias Barreto, na zona Oeste de Manaus. O crime aconteceu no início da madrugada deste domingo (4). Segundo o relatório o IML, o nome está registrado como "suposto".

Ângelo estava sendo investigado pela Delegacia de Meio Ambiente (Dema), por suspeita de atacar gatos e cachorros no bairro Compensa, inclusive chegando a matar um cão a facadas. As agressões foram flagradas por câmeras de vigilância.

