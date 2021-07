Homem suspeito de atacar animais de rua é morto a tiros em Manaus

O ‘maníaco pet’, teria sido assassinado com dois tiros, segundo relatório do IML, mas o nome está registrado como 'suposto' | Foto: Divulgação

Manaus - Casos de agressões contra animais ganham repercussões e demonstram quão cruel o ser humano pode ser. Um vídeo difícil de assistir e com requintes de crueldade, mostra um homem matando animais de rua a sangue frio em Manaus.

Ângelo Márcio da Silva Rodrigues, de 41 anos, foi morto neste domingo (4), a tiros em Manaus. Ele seria o suposto maníaco que atacou animais no bairro Compensa, na zona Oeste de Manaus.

O "maníaco pet’" foi assassinado com dois tiros, segundo o relatório do Instituo Médico Legal (IML), pois o nome está registrado como "suposto”. O autor dos disparos contra Ângelo não foi identificado.

Ainda segundo o relatório, os tiros atingiram a região torácica do homem. Ele era investigado pela Delegacia de Meio Ambiente (Dema), por suspeita de atacar gatos e cachorros no bairro Compensa.

O crime causou revolta aos moradores do local e foi registrado por imagens de Câmeras de Vigilância, no dia 16 de junho e ganhado repercussão na última quinta–feira (1).

Imagens

As imagens mostram o momento em que o suspeito esfaqueia um cão a sangue frio (o animal faleceu, posteriormente) e persegue gatos com uma faca. O denunciante não quis ser identificado.

Acompanhe o ato que chocou moradores da Compensa:

Repercussão negativa

Nas principais redes sociais, centenas de internautas reagiram à postagem com revoltaram, e cobraram a prisão do homem. Outros pediram a morte do autor do crime contra animais.

"Absurdo, absurdo, absurdo. Já vi sete vezes esse vídeo para ver até quando chega a maldade humana", publicou uma seguidora.

