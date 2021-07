Detento do semiaberto é preso por vender drogas no Jorge Teixeira

O capitão Ari, da 30° Cicom, informou ainda que o suspeito não reagiu à prisão | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Casos de crimes cometidos por detentos dos regimes do semiaberto são comuns em Manaus. Pouca porcentagem do sistema carcerário que volta para as ruas, mudam de vida por meio do trabalho. honesto.

Foi por meio de uma denúncia anônima que policiais civis e militares chegaram até o detento do regime semiaberto Francisco R. M. V, de 33 anos. Ele foi preso no momento em que vendia drogas no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

A prisão dele ocorreu na manhã desta segunda-feira (5), na rua Anador. A ação foi um trabalho conjunto entre 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

" Esse suspeito já estava sendo monitorado pela nossa investigação e hoje com um trabalho conjunto conseguimos flagrar o momento em que ele estava vendendo drogas. Apreendemos porções de oxi que seriam pulverizadas no local onde ele estava. Ele já era monitorado por tornozeleira eletrônica e tem passagens criminais " Torquato Mozer, delegado do 30° DIP

O capitão Ari, da 30° Cicom, informou ainda que o suspeito não reagiu à prisão e destacou a participação da população dando informações sobre condutas criminosas naquela área.

"Contamos sempre com apoio de todos e pedimos que continuem denunciando qualquer tipo de crime. Temos os números 181 e (92) 98842-1732 e garantimos absoluto sigilo da fonte", declarou o capitão.

O suspeito foi apresentado no 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), 26 detentos do regime semiaberto foram assassinados no Amazonas, só em 2021. Atualmente, a pasta monitora 5.345 pessoas nesse modelo de cumprimento de pena.

Veja a transmissão do caso:

| Autor: Reprodução





Morto com tornozeleira

Morto a tiros e sem autoria identificada. O detento do regime semiaberto Diego da Silva Andrade, de 21 anos, foi executado . O caso ocorreu na comunidade Mutirão, na Zona Norte de Manaus, neste sábado (3).

De acordo com a polícia, ele estaria sentado em um carro, estacionado na rua 62, quando os pistoleiros chegaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Após o crime, eles fugiram do local.

Leia mais:

Detento do semiaberto é preso por participação em roubo