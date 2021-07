Veja lista de veículos roubados recuperados em Manaus

Na sexta-feira, uma equipe da Rocam Motos recebeu denúncia | Foto: Divulgação





Manaus (AM) - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) recuperou dez veículos com restrição de roubo ou furto, em Manaus, entre a última sexta-feira (2) e o domingo (4). Os veículos foram recuperados em ações distintas das Rondas Ostensivas Cândido Mariano - Motos (Rocam Motos) e das 7ª, 15ª e 26ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) nas zonas norte, sul e oeste de Manaus.

Na sexta-feira, uma equipe da Rocam Motos recebeu denúncia sobre um adolescente de 17 anos estava em posse de uma motocicleta modelo Honda CG150, de placa NOK-1851, roubada. Ainda segundo a denúncia, a moto era mantida escondida na quitinete onde ele mora, na rua T7, bairro Compensa, zona oeste da capital.

No local, os policiais abordaram o suspeito e, ao consultar a placa, constaram que a mesma possuía restrição de roubo. O adolescente foi conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Os demais veículos recuperados foram conduzidos para as centrais de flagrante das áreas ou para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Veículos Localizados

• VW/Virtus CL AD preto - QZE9C48

• Chevrolet/Celta 1.0L LT prata - JXY-5291

• Hyundai/HB20 10M Evoluti cinza - QZE4A76

• Chevrolet/Celta 1.0L LT prata - OAJ-6774

• Honda/CG 160 Start cinza - PHU4I41

• Yamaha/Factor YBR125 K vermelha - NON-3076

• Honda/CG150 Fan ESDI verde - NOK-1851

• Yamaha/MT03 cinza - PHX2H02

• Honda/CG 150 Titan EX branca - PHE-5724

• Honda/CG 125I Fan vermelha - PHL-6249

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população a informar qualquer ação criminosa a um dos canais de denúncias: 181 ou 190.

