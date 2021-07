Assaltante se esconde em esgoto para não ser espancado em Manaus; veja

A ocorrência mobilizou bombeiros pela dificuldade de acesso do local | Foto: Divulgação

Manaus - Para tentar fugir da população e não ser linchado, um suspeito de assalto entrou em uma tubulação de esgoto situada na avenida Max Teixeira, na Zona Norte de Manaus. Ele foi enquadrado pela população e perseguido até entrar no local. A ocorrência mobilizou bombeiros, policiais militares e agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) no final da tarde desta segunda-feira (5).

Conforme testemunhas, o suspeito estava em uma corrida com um motorista de aplicativo de mobilidade urbana quando anunciou o assalto com uma tesoura e exigiu que a vítima entregasse o carro. A vítima reagiu e travou luta corporal com o suspeito.





"Eu só ouvi o motorista gritando por socorro. Toda a população passou a perseguir ele que, ao não ver saída, entrou dentro do esgoto. Ele tinha iniciado a corrida no bairro Tarumã, possivelmente já conhece essa área e decidiu anunciar o assalto aqui. Só não foi espancado porque conseguiu entrar no esgoto, a população tá cansada de assalto dia e noite", relatou um morador da área.



Devido à dificuldade de acesso do local, os bombeiros foram acionados e fizeram o resgate do suspeito. Dezenas de pessoas cercaram a saída do esgoto para tentar agredir o homem que, após sair do local, foi entregue aos policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

" O local era de difícil acesso e foi necessário planejamento para realizar esse resgate. Ele aparentemente está bem e deixamos ele na viatura para evitar que ele fosse linchado pela população. O suspeito vai passar por avaliação médica e será levado para a central de flagrantes da área, onde serão adotados os procedimentos cabíveis " tenente Lucena, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas





Veja o momento do resgate do suspeito:

