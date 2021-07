Trio é preso suspeito de cometer arrastões em Manaus

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - Suspeitos de cometer uma série de assaltos na Zona Norte de Manaus, um trio composto por dois homens e uma adolescente de 16 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (5), durante ação policial deflagrada por policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). Eles estavam com vários pertences levados de vítimas nas ruas da cidade.

A prisão deles ocorreu por volta das 13h30, na rua Francisco Queiroz, do conjunto Manôa, na Zona Norte de Manaus. Conforme a Polícia Militar, os suspeitos estavam em um veículo modelo Hyundai H20, de cor cinza cometendo as ações criminosas e foram denunciados após um assalto no conjunto Mutirão, na Zona Norte de Manaus.





Os policiais iniciaram as buscas e após avistarem o veículo realizaram a abordagem. Com eles foi apreendido um revólver calibre 38 com quatro munições intactas, o carro, oito aparelhos celulares, duas bolsas femininas, duas carteiras porta cédulas e R$102,65.



A ocorrência foi apresentada no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Pessoas que tenham sido vítimas do trio podem procurar a unidade policial para formalizar a ocorrência.

