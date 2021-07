Criminosos arrombam casa e tentam matar homem a tiros no Novo Israel

Policiais da 18ª Cicom foram acionados | Foto: Divulgação

Manaus - Criminosos armados invadiram uma casa e atiraram contra um homem de 32 anos na manhã desta terça-feira (6), no beco Tiriba no bairro Novo Israel, na Zona Norte de Manaus. O crime pode ser uma retaliação do tráfico de drogas.

Conforme testemunhas, a vítima identificada como Alexandre S. de 32 anos, havia capinado um terreno próximo da casa onde mora que seria utilizado por traficantes para monitorar as redondezas. Devido a isso os suspeitos cometeram a ação criminosa.

A porta da casa onde a vítima morava foi arrombada por quatro homens e Alexandre foi atingido a tiros. Ele foi socorrido pela população e encaminhado à uma unidade hospitalar.

Policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram acionados para atender a ocorrência, mas a vítima já havia sido socorrida. No momento do crime, além da vítima estavam na casa a cunhada dele e uma criança.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

Outro caso

Um ataque criminoso quase custou a vida do pedreiro Adriel M. dos S., de 27 anos, surpreendido por suspeitos que efetuaram pelo menos três disparos no rosto dele. O crime aconteceu no dia 24 de junho, no bairro Jorge Teixeira, lugar em que ocorreu uma intensa disputa de facções por ponto de vendas de drogas.

Conforme a Polícia Militar, Adriel havia saído de casa para comprar pão e ao passar na rua Boari daquele bairro, por volta das 17h, foi surpreendido por criminosos que saíram de um carro preto e efetuaram disparos contra ele. A vítima foi socorrida e levada à uma unidade hospitalar.

