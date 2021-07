'Irmãos Metralha' trocam tiros com a polícia e um morre em Coari

'Irmãos Metralha' do Amazonas | Foto: Divulgação

Coari - Conhecidos pelo apelido de "Irmãos Metralha", uma referência ao desenho animado da Disney, que conta a história de uma família de ladrões atrapalhados, Gabriel dos Santos Pens, de 24 anos, Taylon Pens da Silva, de 22 anos e Tiago Pens da Silva, de 21 anos, se tornaram os suspeitos de crimes mais procurados em Coari (a 363 quilômetros da capital).

A polícia chegou muito perto de capturar o trio nesta terça-feira (6). Denúncias indicaram o paradeiro deles, porém após troca de tiros um acabou morto e dois conseguiram fugir para uma área de mata.

Os "Irmãos Metralha" amazonenses, tiveram as imagens divulgadas pela polícia como foragidos. Durante trabalho conjunto de policiais militares de Coari e da Base Arpão, as equipes descobriram que eles estavam escondidos na comunidade São Francisco do Marajó, no Lago de Coari.

Suspeito morto no confronto | Foto: Divulgação

" Ao chegarem no local para verificar a denúncia, houve uma intensa troca de tiros e o Gabriel foi alvejado e caiu no Rio. Taylon e Tiago se esconderam em uma área de mata " explicou o delegado José Barradas Júnior, titular da Delegacia Interativa de Coari (DIP).

A autoridade policial destacou ainda que durante a ação policial um homem de 55 anos foi preso por dar esconderijo aos irmãos por três dias. Eles responderá por favorecimento pessoal e porte ilegal de arma de fogo.



A polícia segue realizando buscas para localizar e prender os dois irmãos que continuam foragidos.

Remoção do corpo | Foto: Divulgação

O crime

No dia 30 de junho, os irmãos portando arma de fogo, abordaram um carro Mitsubishi Triton, de cor preta, que estavam três pessoas, e efetuaram disparos em direção ao veículo.

"Os indivíduos tentaram abrir a porta do veículo, mas não tiveram sucesso, então eles efetuaram os tiros que atingiram o vidro lateral esquerdo do motorista. Eles levaram celulares e joias das vítimas. Toda a ação criminosa foi flagrada por meio de câmeras de segurança das proximidades do local", explicou Barracas.

