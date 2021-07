Polícia do AM procura “pistoleiro” por homicídio em Manaus

A polícia assegura o sigilo dos informantes | Foto: Divulgação

Manaus - Por assassinato, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Igor Guedes dos Santos, de 26 anos.

Ele é procurado pelo crime de homicídio que teve como vítima Josué da Silva Barbosa, de 39 anos, no dia 4 de julho deste ano, por volta das 20h, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Charles Araújo, titular da DEHS, na ocasião do crime, o infrator invadiu a casa da vítima e o atingiu com quatro disparos de arma de fogo. Josué não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. Ele foi executado na presença dos pais.

" Iniciamos as investigações e descobrimos que Igor estava envolvido no crime, por isso pedimos a colaboração da população para encontrar o infrator e elucidar esse caso " Charles Araújo, titular da DEHS

O crime

Após ser surpreendido pelo "pistoleiro", Josué da Silva, foi morto a tiros dentro casa onde morava. De acordo com testemunhas, o autor do crime entrou na casa pelo portão que estava destrancado e disparou tiros contra a vítima . Na residência, além de Josué estavam presentes os pais do homem que presenciaram todo o crime.

A motivação do crime permanece desconhecida. O corpo da vítima foi removido e levado à sede do Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames.



Quem tiver informações acerca da localização de Igor pode entrar em contato pelo número (92) 98421-5336, o disque-denúncia da DEHS, e também pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Charles.



