“Tapuru, Ponguinha, Maik e Kalebe” fogem da polícia por basculante

Criminosos de alta periculosidade fugiram pelo basculante do banheiro | Foto: Reprodução

Anamã - A cheia histórica que atingiu o Amazonas com recorde neste ano de 2021 dificultou o trabalho em diversos setores, principalmente, da segurança pública, pois em municípios atingidos pela subida as águas, delegacias ficaram fechadas.

Os detentos que estavam custodiados 3° Grupamento de Polícia Militar (GPM), do município de Anamã, distante 225 quilômetros da capital amazonense, tiveram de ser realocados para uma escola do município.

O local não estava preparado para receber os criminosos, por isso, no mês de junho e na madrugada desta terça-feira (6), quatro fugas foram registradas no local. Criminosos de alta periculosidade fugiram pelo basculante do banheiro.

Os criminosos fugiram pelo banheiro | Foto: Reprodução

Conforme o comandante do 3° GPM, tenente Everton Oliveira, no dia 18 de junho, dois suspeitos identificados como Maik (passagem por tráfico de drogas) e Pomguinha (passagem por furto) fugiram do local. Já na madrugada de terça-feira (6), um suspeito identificado como Kalebe (passagem por homicídio e furto) e o "Tapuru" (com passagem por tentativa de homicídio), conseguiram fugir da unidade.

" Todos fugiram pelo basculante do banheiro do local onde estão custodiados. Nos mudamos com os detentos do nosso prédio após uma ordem judicial. Já haviam informado ao Poder Judiciário que o local não tem as condições de segurança adequadas. Em janeiro solicitamos a transferência dos custodiados e em abril também já pensando na enchente, mas recebemos a determinação de ficarmos na escola. Fiz um relatorío com fotos que foi enviado no dia 10 de maio e não obtivemos resposta. No dia 15 de junho solicitei novamente a transferência e 18 foi a primeira fuga " Everton Oliveira, tenente comandante do 3° GPM

Todas as fugas foram pelo basculante, onde os criminosos fugiram com cordas de lençóis conhecidas como "Terezas". Eles seguem sendo procurados pela Polícia Militar e até o momento nenhum foi recapturado.

Fuga de 24 em Iranduba

Em junho deste ano,14 detentos conseguiram fugir da carceragem do 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba. Dois dias depois, outros 10 detentos fugiram pelo mesmo buraco da fuga anterior. A informação foi repassada pelo delegado Lázaro Ramos, por meio da assessoria de imprensa.

Os presos serraram as grades da cela em que estavam e conseguirem acesso à cela ao lado, onde foi cavado o buraco por meio do qual os detentos fugiram.

Conforme o delegado, os 10 foragidos serram as grades da cela com auxílio de sabão, que evitou o barulho durante o ato. Ainda pela madrugada, a equipe plantonista detectou a violação das grades e a ausência dos encarcerados identificados como:

Denúncias sobre os foragidos ser feitas ao número (92) 99467-0344. A identidade dos denunciantes será mantida em sigilo. A reportagem solicitou nota da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e aguarda resposta sobre os casos.

Leia mais:

Mais um crime é acrescentado á lista de Lázaro, diz polícia