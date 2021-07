Homem que feriu os próprios pais é preso na Zona Rural de Manaus

Acusado irá responder por injúria, ameaça e homicídio tentado | Foto: Reprodução

Manaus - Anderson Clairo de Castro Quinto, 33, foi preso pelos crimes de injúria, ameaça e homicídio tentado cometido contra os próprios pais em cumprimento a mandado de prisão preventiva. A ação ocorreu nesta quarta-feira (7), em cumprimento a mandado de prisão preventiva. A ação foi deflagrada pela equipe do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), em ação policial conjunta com a Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP) e Delegacia Fluvial (Deflu).

De acordo com a delegada Deborah Barreiros, titular do 19° DIP, o crime ocorreu na última sexta-feira (2), na Comunidade Agrícola Colônia Central, zona rural de Manaus, momento em que, após uma desavença familiar, Anderson feriu os próprios pais com um nunchaku (arma oriental) e uma faca.





“Após tomarmos conhecimento dos fatos, foi solicitado mandado de prisão preventiva em nome de Anderson, e, após o mesmo ser expedido na terça-feira (6), pelo Juiz Ian Andrezzo Dutra, do Plantão Criminal, logramos êxito na prisão do indivíduo na localidade já mencionada”, explicou Deborah.



Procedimentos

Anderson Clairo de Castro irá responder por injúria, ameaça e homicídio tentado. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde seguirá à disposição da Justiça.





*Com informações da assessoria

Leia Mais

Após morte de servidora em Manaus, feminicídio vira pauta na Aleam

Em Manaus, suspeito é morto por justiceiro ao ser deixado por comparsa