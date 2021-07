Ataque a tiros na Praça do Eldorado deixa 2 mortos e 3 feridos

| Foto: Divulgação

Manaus - Um ataque criminoso deixou dois mortos e três baleados na Praça do Caranguejo, localizado no conjunto Eldorado, na Zona Centro-Sul de Manaus. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (7), por volta das 23h12 e chocou frequentadores do local.

De acordo com a equipe da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), criminosos em um veículo não identificado chegaram no local e pararam próximo a um carro, modelo Volkswagen Gol, de cor branca, onde estavam as vítimas e efetuaram vários tiros.

As vítimas fatais foram identificadas Bismark Miranda do Nascimento, de 30 anos, que era detento monitorado por tornozeleira eletrônica, e Roberto Felipe Rodrigues Melo, de 20 anos, que tinha passagem pelo crime de roubo, conforme a polícia.

Detento do regime semiaberto foi uma das vítimas fatais | Foto: Divulgação

Bismark foi atingido com tiros na cabeça e costas, ele morreu ainda no local do ataque. Já Roberto foi baleado no abdômen e nas duas pernas, o jovem ainda foi socorrido para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital, mas não resistiu.

As outras vítimas do ataque também deram entrada na mesma unidade de saúde, elas foram identificadas como Vitória G. F, de 21 anos, que foi baleada no pescoço; Octávio C. S. M, de 30 anos, com um tiro nas costas; e Lúcio R. C. B, de 18 anos, atingido na cabeça e nádegas. Todos seguem internados.

A polícia também identificou que Octávio tinha um mandado de prisão em aberto, do qual o crime não foi divulgado. Pelos antecedentes criminais da maioria das vítimas a polícia acredita que o ataque pode ter sido motivado por um acerto de contas.

Os corpos de Bismark e Roberto foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso para identificar e prender os autores. Câmeras de segurança podem ajudar na apuração do crime.

Leia mais

Homem que feriu os próprios pais é preso na Zona Rural de Manaus

Vídeo mostra morte de assaltante que fez mulher refém no RJ; veja

Criminosos arrombam casa e tentam matar homem a tiros no Novo Israel