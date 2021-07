Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada de 3 anos em Manaus

O crime foi denunciado pela mãe da criança | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 38 anos foi detido na terceira etapa do bairro São José Operário, zona Leste de Manaus por policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) suspeito de cometer um estupro de vulnerável contra sua enteada, de apenas 3 anos.

O crime foi denunciado pela mãe da criança, de 25 anos, nesta quarta-feira (7), após o filho, um adolescente de 14 anos, flagrar o padrasto na cama com a menina, ambos semidespidos.

De acordo com a mulher, na residência do casal, o filho entrou em luta corporal com o padrasto e, depois, ligou para a mãe relatando os fatos.

Após deter o homem, a polícia encaminhou o suspeito, junto com a vítima, a mãe da criança e o adolescente, para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente (Depca) onde o caso segue em investigação.

Policia segue em ação

Também, em bairros da zona Leste de Manaus, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu três infratores envolvidos com porte ilegal de arma de fogo e posse de entorpecentes.

Após um tiroteio, na rua Brigadeiro Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, entre facções criminosas, a 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), em conjunto com agentes da Força Nacional no âmbito da Operação Mão de Ferro, prenderam um homem de 29 anos, próximo ao rip-rap da rua Malvarisco. Ele portava um revólver calibre 38.

Já no bairro Nova Vitória, zona leste, ainda na zona Leste da capital, uma mulher de 19 anos foi detida por policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), portanto entorpecentes.

Ela foi abordada na rua 14 de abril, por volta das 17h, quando os policiais perceberam que ela carregava uma sacola em atitude suspeita, quando resolveram abordá-la.

Com ela, foram encontradas sacola 22 trouxinhas de substâncias semelhante a cocaína, quatro pedras com características de oxi, 1 porção média de erva com aspecto de maconha. Ela foi conduzida ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

