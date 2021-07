Três homens são presos com droga avaliada em mais de R$ 400 mil no AM

Os policiais também conseguiram apreender 28,6 quilos de pasta base de cocaína | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Durante as fiscalizações a embarcações no rio Solimões, agentes da Base Fluvial Arpão prenderam três homens com 28,6 quilos de pasta base de cocaína. A droga está avaliada em R$ 429 mil. O fato ocorreu na noite de quarta-feira (7), nas proximidades do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

Por volta das 19h30, durante abordagem a embarcação “Profeta Daniel”, oriunda do município de Tabatinga com destino a Manaus, foram encontrados 21 quilos de pasta base de cocaína, escondidos em mudas de bananeiras.

Um homem de 20 anos confessou aos policiais que faria a entrega do entorpecente a um desconhecido na capital amazonense, e que receberia R$ 1 mil pelo transporte da droga.

Durante a continuação da vistoria na mesma embarcação, os agentes encontraram mais 7,6 quilos de pasta base de cocaína. O entorpecente estava escondido entre os coletes salva-vidas. Dois homens, de 25 e 35 anos, responsáveis pelo transporte da droga, foram presos

Os três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Os suspeitos e os mais de 28 quilos de drogas apreendidos pelos policiais foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão.

Base Arpão

Criada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ibama.

*Com informações da assessoria

