Polícia apreende 130 kg de drogas em malas e barris no interior do AM

| Foto: Divulgação

Até maio deste ano, as forças se segurança do Amazonas já apreenderam 17 toneladas de drogas e apreensões continuam. Na quarta-feira (7), dois homens foram presos com 130 quilos de entorpecentes, em ação no município de São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas

Os policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) abordaram os suspeitos, por volta das 21h45, e, durante revista pessoal, encontrou uma porção pequena de maconha.

Questionados sobre o local onde compraram a droga, os suspeitos apontaram o endereço para os policiais, que se deslocaram ao local e localizaram mais de 77,5 quilos de skunk.

A guarnição solicitou apoio e recebeu suporte do comandante da 2ª CIPM e da Guarda Municipal. Juntos, os policiais realizaram uma busca minuciosa no local e encontraram cerca de 53 quilos de entorpecentes da mesma substância, totalizando na apreensão de aproximadamente 130 quilos, escondidos em malas e barris.



Os suspeitos foram conduzidos, junto com o material apreendido, para a 9ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC), onde permaneceram à disposição da justiça.

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população a informar qualquer ação criminosa a um dos canais de denúncias: 181 ou 190

