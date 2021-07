Agentes da cúpula da SSP-AM são alvos de operação da Polícia Federal

Durante a ação foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão | Foto: Divulgação

Manaus - Com objetivo coibir a ação de agentes públicos ligados a órgão de cúpula da Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), supostamente envolvidos na subtração de ouro, mediante graves ameaças dirigidas aos transportadores do metal precioso, o Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) realizou, nesta sexta-feira (9), a operação "Garimpo Urbano", com apoio operacional da Polícia Federal.

A investigação identificou o monitoramento e abordagem das vítimas mediante uso da estrutura, pessoal e expertise da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai)

Durante a ação foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão.

As equipes operacionais da Polícia Federal e do Gaeco atuam tanto em Manaus como no interior do Estado e, ainda, no interior do Pará.

Posicionamento do Governo

Em nota, o Governo do Amazonas informa que os agentes públicos estaduais alvos da operação deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), na manhã desta sexta-feira (9), serão afastados dos cargos que ocupam e exonerados das funções.

O Governo do Estado ressalta que condutas ilícitas de qualquer servidor público estadual não são toleradas e que vai colaborar com as investigações, prestando todas as informações necessárias aos órgãos de fiscalização e à Justiça.