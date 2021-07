Operação Pátio Limpo identifica 430 veículos com restrição

Polícia Civil afirmou que vai aprofundar a investigação sobre os veículos para localizar os verdadeiros proprietários | Foto: SSP-AM

Manaus - Uma ação conjunta entre a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Amazonas (PRF), Polícia Civil (PC-AM), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), identificou 432 veículos com restrição de roubo, furto e adulterações na frota de veículos recolhidos durante ações de trânsito na capital. A varredura especializada alcançou 2,3 mil automóveis, nesta primeira fase da operação Pátio Limpo, e agora devem ajudar a devolver os bens aos seus verdadeiros donos.

Foram cinco dias de operações na capital amazonense. Sob a coordenação da PRF, a ação contou com 27 policiais rodoviários especializados, sendo 17 deles vindos de outros estados da federação, justamente para aplicar as técnicas mais avançadas de investigações nessa área existentes no país. Além de Manaus, ações do mesmo tipo ocorreram nas capitais do Pará e Paraná.





Nesta sexta-feira (9), os órgãos apresentaram um balanço da varredura iniciada no sábado (3), no acervo de veículos apreendidos pelo Detran-AM e IMMU.



“Os veículos disponibilizam vários caracteres ocultos, ou não, e que a gente sabe como acessá-los. Temos expertise para identificar hoje, com ele fechado, se é roubado ou furtado. A gente vai fazer ainda esse pente fino para que haja essa devolução ao usuário, que perdeu esse veículo para o crime”, afirmou o superintendente da PRF no Amazonas, Diego Patriota, destacando que o trabalho marca o início de outras ações conjuntas com os órgãos estaduais e municipais visando coibir a criminalidade.

Pente fino

O delegado da Seccional centro-oeste da Polícia Civil, Gesson Aguiar, disse que a Polícia Civil vai aprofundar a investigação sobre os veículos para tentar localizar os verdadeiros proprietários. “A maioria dos veículos apreendidos pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos são devolvidos para o seu dono. Depois de a gente identificar, passar por uma perícia, pela metalográfica, a gente faz a catalogação e entra em comunicação com os verdadeiros proprietários dos veículos”, explicou.

Somente com a conclusão do pente fino, dos mais de 400 veículos, será possível localizar os proprietários e fazer a devolução oficial. Ainda não há data para isso ocorrer.





De acordo com o gerente operacional do Detran, Altair Gadelha, a varredura entre os veículos apreendidos já vinha sendo feita de forma intensificada pelo Detran. Em três anos, o órgão identificou 530 veículos nessas condições.



Em casos de roubos ou furtos de veículos, o cidadão deve registrar um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) ou online pelo site www.delegaciainterativa.am.gov.br. Para denúncias sobre infrações de trânsito, as denúncias podem ser feitas pelo linha direta do Detran, no 98404-4389, ou para o IMMU através do 08000921188.





