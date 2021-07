Ao tentar separar briga de sogro, homem morre esfaqueado

Wenderson ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital 28 de Agosto | Foto: Divulgação

MANAUS - Em uma tentativa de tentar tirar o sogro de uma briga, Wenderson Silva Coutinho, 29, levou cinco facadas de dois homens e morreu. O caso aconteceu rua Raul Antony, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus, na madrugada deste sábado (10).

De acordo com a polícia, a vítima foi tentar separar uma briga em que o sogro estava envolvido e acabou se tornando a vítima da briga, ao levar cinco facadas. Wenderson ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital 28 de Agosto.

A vítima não tinha passagem pela polícia e a Delegacia de Homicídios e Sequestros irá investigar o caso.



Catador leva dois tiros no Centro de Manaus

Outro caso que marca a criminalidade de Manaus, é de um catador de recicláveis que levou dois tiros na noite desta sexta-feira (9), na avenida Joaquim Nabuco esquina com a avenida Sete de Setembro, no Centro. O homem identificado como Arlen Freitas da Costa, de 24 anos, levou um tiro de raspão no pescoço e um na axila.

Segundo testemunhas, Arlen estava recolhendo materiais recicláveis quando foi abordado por três homens que atiraram contra a vítima.

Ele também foi levado ao Hospital 28 de Agosto e não corre risco de vida.

Leia mais:

Homem morre e outro fica ferido após ataque a tiros no Alvorada 2

Vizinho surta, mata idoso e explica: “Achei que era o diabo"