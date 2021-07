Pai é preso por suspeita de estuprar as filhas no Grande Vitória

A prisão ocorreu após as meninas denunciarem os abusos para a polícia | Foto: Divulgação

MANAUS - A maioria dos casos de abuso sexual infantil ocorrem dentro de casa, de acordo com Ministério da Saúde. Local que deveria ser um lugar de segurança e paz, para algumas crianças é um lugar de medo e solidão.

Um homem de 38 anos foi preso após a suspeita de estuprar as suas duas filhas - uma de 13 e outra de 16 anos - no bairro Grande Vitória, Zona Leste de Manaus. A detenção ocorreu após as duas meninas denunciarem para a polícia o genitor pelo crime.

Ele foi levado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde será investigado por por crimes contra a autodenominação sexual - que penalizam atividades sexuais com menores até 18 anos - e pelo crime contra a liberdade sexual.

A reportagem do portal EM TEMPO entrou em contato com a DEPCA, no entanto, não informaram por quanto tempo e quais são as circunstâncias dos abusos.

Casos parecidos

No último dia 8 de julho, um homem de 38 anos foi detido na terceira etapa do bairro São José Operário, zona Leste de Manaus por suspeita de cometer um estupro de vulnerável contra sua enteada, de apenas 3 anos.

O crime foi denunciado pela mãe da criança, de 25 anos, após o filho, um adolescente de 14 anos, flagrar o padrasto na cama com a menina, ambos semi-despidos.

Um outro caso foi de um professor de 53 anos que foi preso por estuprar e engravidar a própria sobrinha , uma menina de 12 anos. A prisão ocorreu na comunidade Manaquiri, zona rural do município de Pauini, interior do Amazonas.

Os abusos aconteciam desde março deste ano. O homem, por ser tio da vítima, tinha acesso à residência da família e aproveitava que a mãe da adolescente não estava no local para cometer o crime.

Leia mais:

Chamadas por crimes contra crianças e adolescentes crescem 77% no AM

Homem é preso em Manaus por estuprar menina durante 10 anos; vídeo