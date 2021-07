Homem é morto a tijoladas e pauladas em Manaus

O corpo da vítima foi encontrado por moradores da área, por volta das 8h | Foto: Hector Silva

MANAUS - O Amazonas todos os dias acumula número de mortes violentas, deixando famílias despedaçadas pela perda do ente querido. E neste domingo (11) não foi diferente!



Um homem ainda não identificado, com idade aparente entre 25 e 30 anos, foi encontrado morto na manhã deste domingo (11) na rua Jota, Comunidade bairro Novo, bairro Jorge Teixeira, Zona leste de Manaus. O rosto da vítima estava bastante inchado e com marcas de agressão na cabeça. Perto do corpo havia tijolos e pedaços de madeira.

Segundo o delegado, a vítima provavelmente era um morador de rua | Foto: Hector Silva

O corpo da vítima foi encontrado por moradores da área, por volta das 8h. Segundo moradores da área que falaram com o EM TEMPO, a vítima nunca foi vista na comunidade.



O delegado Roger Makimoto da Polícia Civil esteve no local. Segundo ele, a vítima provavelmente era um morador de rua.

" Fomos acionados durante essa manhã após moradores se depararem com esse corpo estirado na calçada. Não sabemos mais nada além disso até o momento " Delegado da PC, Roger Makimoto

A perícia técnica não encontrou nenhum documento com a vítima. Os objetos que foram utilizados para matá-lo foram resgatados e passarão por uma perícia. O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para remover o corpo.

