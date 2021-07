'Corubinha' é encontrado morto na avenida das Torres

Um morador, que não quis se identificar, informou que "Curubinha" já estava acostumado a roubar pessoas no local | Foto: Divulgação

MANAUS - Um homem identificado como Jander da Silva, 18, conhecido como "corubinha" foi encontrado morto em uma região de mata na avenida das torres, sentido centro-bairro, na noite de sábado (10). O corpo foi encontrado após sentirem um forte de cheiro em uma área de mata.



Populares decidiram adentrar na mata depois de sentir o forte cheiro e encontraram no local um corpo com as mãos amarradas na costa. Eles logo identificaram a vítima, apesar do avançado estado de decomposição. E em seguida acionaram a polícia.

Policiais da 6º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam o chamado. Um morador, que não quis se identificar, informou que "Curubinha" já estava acostumado a roubar pessoas no local. "Ele já havia sido linchado recentemente pela população por conta de um furto a uma casa".

Informações obtidas com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) dão conta de a vítima era morador de rua e usuário de droga. O perito criminal que examinou o corpo antes de ser levado do local pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e informou que a suspeita inicial é que "corubinha" foi assassinado com várias pauladas na cabeça.

