Onda de ataques deixa um morto e dois feridos em Manaus

MANAUS - Manaus vem sofrido com uma onda de violência. A maioria dos casos acontecem por conta do tráfico de drogas, em que os criminosos matam seus desafetos, mas alguns deles ocorrem sem alguma motivação clara.

Dois ataques criminosos marcaram a noite deste sábado (10) por conta da semelhança. Os crimes acabaram resultando na morte de um homem e de outros dois baleados. Apesar da semelhança, os crimes ocorreram em lugares distintos na Zona Norte de Manaus.

Igor de Souza Sampaio, de 25 anos, e Isabel Santos, de 24, estavam em via pública, mais precisamente no conjunto Nossa Senhora de Fátima, bairro do Novo Aleixo, quando assassinos em um veículo começaram a atirar, sem ter um alvo fixo. O casal chegou a ser levado para o hospital Platão Araújo, mas Igor não resistiu ao tiro na cabeça e morreu. Isabel foi atingida nas pernas, e segue internada.

No bairro Cidade de Deus, também na Zona Norte, Vladison figueira Oliveira, estava caminhando quando ouviu disparos de arma de fogo vindo de um carro em movimento. E tentou fugir da agressão, mas acabou sendo alcançado e baleado. Ele também foi levado para o Platão Araújo. Segundo o policial militar, o plantonista Vladison não corre risco de vida.

Familiares das três vítimas estiveram no Platão Araújo na noite do sábado. Questionados sobre uma possível motivação que levou ao crime, eles informaram que nenhum deles têm envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia civil investigará se os crimes possuem ligação um com o outro.

