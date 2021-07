Cobrador de agiota é morto a tiros ao receber dívida em Manaus

MANAUS - Um homem estrangeiro identificado como Faver Andres Castano Gonzalez, 30, foi alvejado com um tiro às 19h50 na rua 4, no bairro Jorge Teixeira 4, Zona Leste de Manaus. Faver Andres era cobrador de agiota e pode ter sido morto por um dos clientes do seu patrão.

Segundo depoimento dado para a polícia, testemunhas informaram que o crime foi cometido por ocupantes de um carro de modelo e cor não identificado pela população. A polícia encontrou com a vítima uma bolsa que abrigava a quantia de R$ 400.

Os atiradores fugiram sem serem identificados após o crime. "A população não nos deu tantos detalhes", informou um policial da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). A perícia criminal constatou que Faver Andres morreu no local com um tiro no pescoço. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A polícia tenta descobrir agora a motivação do crime.

Leia mais

Homem mata esposa com facada e diz ser o novo Lázaro

Homem é morto a tijoladas e pauladas em Manaus

Idoso morre após ser arrastado por carro em Manaus