Cadeirante é preso em Manaus com arma de fogo; veja

Manaus - Não há limites quando o assunto é cometer crimes em Manaus. Esta não é a primeira vez que pessoas com deficiência se aproveitam da necessidade para quebrar a lei.

Um jovem com deficiência foi preso na tarde deste domingo (11). Ele é cadeirante e foi detido pelos policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Ele foi flagrado em posse de um revólver, na rua B, comunidade Campos Sales, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

De acordo com os relatos dos policiais, por volta das 15h30, a equipe estava em patrulhamento quando observou alguns homens jogando dominó em via pública e fez a abordagem. Ao proceder revista, com o cadeirante foi encontrado o revólver calibre 32 com numeração aparente e seis munições intactas.

O homem recebeu voz de prisão pelo porte ilegal do armamento e foi conduzido ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para esclarecimentos e providencias.

Assaltado por cadeirante

Em outubro do ano passado, um jovem, que não quis ter a identidade revelada, foi assaltado em um terminal de ônibus na Zona Norte de Manaus. Ele foi rendido por um grupo criminoso, dentre eles um cadeirante.

De acordo com a vítima, o cadeirante o abordou perguntando as horas. Quando ele puxou o aparelho celular, outros três suspeitos o cercaram e o cadeirante pegou o aparelho celular.





Rouba joalheria

Uma tentativa de assalto envolvendo um cadeirante ganhou repercussão nas redes sociais. O caso aconteceu em uma joalheria localizada na rua Júlio de Castilhos, no Centro de Canela, cidade no Rio Grande do Sul.

As câmeras de seguranças do estabelecimento registraram toda a ação, e o que também chamou a atenção foi a maneira em que o assalto foi anunciado.

O rapaz entrou na joalheria e entregou um bilhete para o dono da loja que diz "Passa tudo, não chama a atenssão [sic]".

Após anunciar o assalto, o rapaz - que estava em uma cadeira motorizada - pega um simulacro de arma de fogo, que estava escondida na cadeira, e aponta para o comerciante, utilizando apenas os pés.

