Devir: novo sistema facilitará registros de ocorrências no Amazonas

Delegacia Virtual terá maior capacidade de atuação dentro do Estado | Foto: Suyanne Lima

Manaus - A Delegacia Virtual (Devir) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), foi aderida pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a partir desta segunda-feira (12), e irá substituir a Delegacia Interativa (DI). O novo sistema possui integração com o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisional e sobre Drogas (Sinesp) e irá facilitar o acesso do cidadão ao serviço de registro de ocorrência policiais. O Amazonas é o sétimo estado a aderir a plataforma.

Conforme o diretor do Departamento de Tecnologia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Bruno Hitotuzi, a Delegacia Virtual terá maior capacidade de atuação dentro do Estado, pois as demandas do interior também serão recebidas eletronicamente.

"Houve um compromisso do Governo Federal de instalar internet via satélite para as unidades policiais do interior que também estarão integradas à Devir. Vamos conseguir identificar essas demandas, reunir estatísticas e melhorar o atendimento à população", destacou.

Como registar o Boletim de Ocorrência?

Para facilitar o registro do Boletim de Ocorrência (BO), o comunicante deverá ter em mãos os seus dados pessoais, endereço pessoal, e das demais pessoas envolvidas, além de cadastro ativo no login Único do Governo Federal, o GOV.BR , uma forma de autenticação do cidadão que acessa aos serviços do governo. Para efetuar o registro, o cidadão deve acessar o endereço eletrônico: https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/ selecionar a bandeira do Amazonas e seguir as etapas.

O delegado Caio César Nunes, titular da Delegacia Virtual destacou que a população pode comunicar 12 tipificações de ocorrências como: perda ou extravio de documentos e objetos, furto, roubo, acidente de trânsito sem vítima, acidente de trânsito com vítima lesionado, ameaça, maus tratos contra animais, violência doméstica contra a mulher, ofensas (calúnia, injúria ou difamação), crimes contra o idoso, crime cibernético e crime contra a pessoa com deficiência.

"Por questões de segurança da população, crimes que envolvam lesão corporal devem ser registrados presencialmente pois exigem requisição de exame de corpo de delito. Outros crimes envolvendo menores de idade, subtração de veículo automotor, ocorrência envolvendo arma de fogo, munições, explosivos, medicamentos, ou produtos químicos; e quando durante a prática do crime tenha sido realizado arrombamento contra objeto", destacou o titular da Devir.

Além do Amazonas, a Devir está operando nos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins.

