Influencer que agrediu filho responderá processo em liberdade no AM

Manaus - Após vídeos circularem na internet, a digital influencer, de 27 anos, foi indiciada pelo crime de tortura contra o filho, uma criança de 3 anos , nesta segunda – feira (12), pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Os vídeos foram enviados ao pai da criança, que mora em São Paulo.

De acordo com a titular da Depca, Joyce Coelho, a polícia notificou a mulher, que compareceu à delegacia e confessou o crime.

“Recebemos estes vídeos por vários canais, desde a semana passada, e procuramos identificá-la. Ontem, ela compareceu na delegacia com a criança e acabou relatando que foram dois vídeos gravados após uma briga com o pai do filho e que ela, de fato, fez as gravações para se vingar do ex -companheiro e, inclusive, encaminhou os vídeos para ele”, disse.

Com a confissão, a polícia retirou a criança do ambiente de agressão, sendo encaminhada a um abrigo institucional, disse a delegada.

“Acionamos o Conselho Tutelar e uma medida cautelar provisória, no sentido de salvaguardar a integridade do menino. Vamos continuar o inquérito policial, para que a gente possa comunicar o judiciário com informações, para quando forem decidir sobre a guarda do menino”, afirmou.

Criança “pagava o pato"

A mulher alegou viver um relacionamento tóxico com o ex – companheiro, segundo a delegada, porém a criança acabava sendo vítima da situação.“Enquanto vítima de qualquer violência doméstica, ela tem todo amparo legal, neste sentido, mas no que tange a atribuição da Depca é salvaguardar a integridade da criança e esse objetivo foi atingido”, explica.

Não foi presa

Devido a mulher não ter sido flagranteada, a mulher não foi presa e deverá responder ao processo em liberdade.

“Esses dois vídeos, um de um mês e outro da semana passada, estavam fora da situação de flagrante. Para que uma pessoa seja presa, a gente precisa obedecer aos requisitos da lei e ela compareceu após ser notificada, espontaneamente, e tem o direito de responder ao processo em liberdade, preliminarmente. ”

