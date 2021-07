Delegado e investigadores têm habeas corpus derrubado e seguem presos

A operação foi deflagrada pelo GAECO com apoio da Polícia Federal | Foto: Divulgação

Manaus - O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), recorreu de decisão liminar concedida em Habeas Corpus que havia reduzido a prisão temporária do titular da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), delegado Samir Freire, e dos policiais civis Jarday Bello, Adriano Frizzo e André Silva Costa. Todos foram presos durante a operação "Garimpo Urbano", deflagrada na última sexta-feira (9)

Conforme o MP-AM, a liminar concedida havia reduzido a prisão temporária do período de 30 dias para 5. No entanto, após o recurso interposto pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), voltou a prevalecer o prazo inicial (30 dias) para a prisão temporária dos envolvidos.

A operação "Garimpo Urbano" teve o objetivo coibir a ação de agentes públicos ligados à cúpula da Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), supostamente envolvidos na subtração de 600 kg ouro, mediante graves ameaças dirigidas aos transportadores do metal precioso.

A investigação identificou o monitoramento e abordagem das vítimas mediante uso da estrutura, pessoal e expertise da Seai.

No total, foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão. Ações aconteceram tanto em Manaus como no interior do Estado e, ainda, no interior do Pará.

Exoneração

Na última segunda-feira (12), foi divulgado no Diário Oficial do Amazonas, que na edição do dia 9 de julho, conta com a exoneração de Samir Freire do cargo de secretário da Seai. Ele permanece como delegado.

Leia Mais

Agentes da cúpula da SSP-AM são alvos de operação da Polícia Federal

Novas Leis aperfeiçoam sistema de Segurança Pública no Amazonas