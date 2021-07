Dois escapam de execução após intervenção da polícia em Manaus

14ª Cicom atuou no caso e salvou a vida do homem que seria morto | Foto: Divulgação

Manaus - Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na manhã desta terça-feira (13), prestaram apoio aos policiais da 25ª Cicom, na detenção de três homens, de 26, 32 e 39 anos, por sequestro e cárcere de um homem de 41 anos, na rua Esperança, bairro Tancredo Neves, na Zona Leste da capital.

A equipe foi acionada para dar apoio ao supervisor da área, que havia detido três homens suspeitos de sequestro e cárcere. O trio já estava detido pela equipe. A vítima informou que foi abordada por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta CG, de cor preta, sem placa, e em seguida acionaram um terceiro suspeito, que chegou ao local em um veículo Fiat Mobi, de cor vermelha.

Ainda segundo a vítima, os infratores o colocaram no banco de trás do carro, e que seria levado pelo trio para o ramal do 'Brasileirinho', com a finalidade de executá-lo, mas foram interceptados pela polícia. A vítima e os envolvidos foram conduzidos ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Outro caso

Um jovem de 24 anos foi salvo de ser morto em um 'Tribunal do Crime' no beco Chiquitita, no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus. Policiais militares resgataram a vítima antes que ela fosse executada.

De acordo com os policiais da equipe da 8° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), houve denúncia de que um jovem havia sido espancado em via pública e que homens armados estavam arrastando a vítima para o beco onde ele seria executado.

Os policiais militares realizaram incursões no local e no momento em que os suspeitos perceberam a presença da polícia, fugiram, deixando a vítima para trás.





*Com informações da assessoria

