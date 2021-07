Mulher deixa os filhos com ex-marido e desaparece em Manaus

A vítima foi deixar os filhos na casa do ex-companheiro | Foto: Divulgação

Manaus - Alonciane do Nascimento Moraes, de 31 anos, está desaparecida desde o dia 10 de julho deste ano, após sair por volta das 19h, da casa onde mora, localizada na rua Miraíma, do bairro Puraquequara, na Zona Leste de Manaus. A imagem dela foi divulgada pela Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que solicita a colaboração de todos na divulgação.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, o noticiante Rondineli Pereira Neves, marido da desaparecida, informou que Alonciane saiu no horário mencionado para deixar os filhos na casa do ex-marido.

No B.O consta ainda, que, em seguida, ela se dirigiu até a casa de uma amiga em endereço não informado, onde permaneceu até às 4h da madrugada. Na ocasião, Alonciane estava trajando um vestido florido longo de cor verde, calçava um tênis preto e utilizava uma tiara de cor azul.

A delegada titular da Deops, Catarina Torres, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Alonciane que entre em contato com a Deops por meio do número (92) 3214-2269 ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Avenida Professor Nilton Lins, Conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.

*Com informações da assessoria

