Motorista é morto a facadas pelo atual da ex-companheira em Manaus

O corpo de Hudson foi levado para o IML | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Um desentendimento entre dois homens com motivação passional acabou terminando em tragédia na noite de terça-feira (13), no conjunto João Paulo, na Zona Norte de Manaus. Os dois são o ex e o atual da mesma mulher.



O motorista Hudson Oliveira da Silva foi ferido com duas facadas, sendo uma no tórax e outra na região das costas. Tudo aconteceu na rua Frei José de Leonissa do conjunto.

Conforme policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas informaram que Hudson estava próximo da casa da ex-companheira e foi visto pelo atual companheiro dela identificado apenas como "Robson". Os dois tiveram uma discussão que se agravou ao ponto de o suspeito desferir facadas em Hudson.

Após o crime, a população ainda chegou a avistar o suspeito entrando em um veículo modelo Fiat Palio, de cor prata, e fugindo do local.

Hudson chegou a ser socorrido e encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Enfermeira Eliameme Rodrigues Mady, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na noite de terça-feira (13).

O corpo de Hudson foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal e deve passar por exame necroscópico, antes de ser liberado aos familiares. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outro caso

Motivada pela fúria de não ter sido escolhida por um homem, Jucileia Jakiminutt é apontada pela Polícia Civil do Amazonas como a mandante da tentativa de homicídio cometida contra uma técnica de enfermagem de 34 anos . Para isso, a suspeita contou com ajuda da irmã Juciane Jakiminutt Campos.

As duas foram presas no mês passado, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte. O crime aconteceu em fevereiro deste ano no conjunto dos Industriários, na Zona Leste de Manaus.

Conforme o delegado Márcio André, titular do 25° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as irmãs foram presas em cumprimento a mandado de prisão preventiva.

