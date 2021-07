Após se recusar a pagar conta no motel, mulher é presa em Manaus

| Foto: Divulgação

MANAUS - Após se recusar a pagar a conta de um motel, localizado na avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus, Andriele Lira Mendes, de 24 anos, foi presa na madrugada desta quarta-feira (14).

Ela era considerada foragida da Justiça e estava com o companheiro em um dos quartos do motel. Na saída, o casal se recusou a pagar a conta.

Devido a isso, os funcionários do local acionaram os policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que foram até o estabelecimento. Ao checarem os nomes dos envolvidos na ocorrência, os PMs constataram que a mulher estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

O gerente decidiu não prosseguir com a ocorrência e a mulher foi encaminhada ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ela deve passar por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

