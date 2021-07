Em Tonantins, PC-AM prende trio em flagrante por tráfico de drogas

Foram encontrados com 41 papelotes de pasta base de cocaína e 60 gramas da mesma substância, quatro aparelhos celulares e R$ 2,7 mil em espécie. | Foto: SSP

Tonantins - Um trio foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, nesta terça - feira (13), pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da 54ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tonantins (distante 865 quilômetros de Manaus).

Érica Pucas dos Santos, 22; José Carlos Vieira de Goes, 29, conhecido como “Coió”; e Pedro Moraes Ramos, 26, chamado de “Pedroca”, foram encontrados com 41 papelotes de pasta base de cocaína e 60 gramas da mesma substância, quatro aparelhos celulares e R$ 2,7 mil em espécie. A ação ocorreu na rua Valdemar Calmon, bairro Missão Tonantins, do município.

De acordo com investigador de polícia Raimundo Menezes, gestor da unidade policial, as equipes policiais iniciaram as diligências após denúncias anônimas serem feitas à unidade policial, informando que naquele endereço havia intensa comercialização de entorpecentes.

“Nós nos deslocamos à casa e encontramos o trio. Durante uma revista minuciosa, localizamos 41 papelotes de pasta base de cocaína, 60 gramas de pasta base de cocaína, quatro aparelhos celulares e R$ 2,7 mil em espécie, proveniente da venda do material ilícito”, explicou o gestor.

Procedimentos

Eles foram conduzidos à 54ª DIP e foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles estão custodiados na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.

* Com informações da assessoria

