Homem é preso por cometer roubos no bairro Nova Cidade

Manaus - Anderson Freire de Lima, de 29 anos, foi preso nesta quarta-feira (14), por volta das 10h, por policiais civis do 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP), após cumprimento de mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo majorado. O indivíduo é envolvido em diversos roubos ocorridos no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada Deborah Souza, titular da unidade policial, as diligências em torno do caso iniciaram após as vítimas registrarem Boletins de Ocorrência (BOs), onde relataram que Anderson, com o auxílio de outros infratores, ainda não identificados, realizou diversos roubos no dia 6 de junho deste ano, em uma via pública daquele bairro.

“Na ocasião dos delitos, o indivíduo organizava a logística para que os outros infratores pudessem abordar e roubar as vítimas, além de conduzir o veículo utilizado na prática dos roubos, como forma de dar apoio aos comparsas”, comentou a delegada.

Segundo a autoridade policial, após a identificação de Anderson, foi solicitado à Justiça pelo mandado de prisão preventiva em nome dele, e a ordem judicial foi expedida pelo juiz Fábio César Olintho de Souza, da Central de Inquéritos. Nós efetuamos a prisão dele na rua Pérgamo, no mesmo bairro onde os crimes foram cometidos”, informou Déborah.

Procedimentos

Anderson irá responder por roubo majorado. Após o término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

