Vídeo: após ser flagrado com imagens em celular, homem confessa crime

Manaus - O que era para ser apenas uma abordagem de rotina em Manaus acabou se tornando uma ocorrência de encontro de cadáver e prisão em flagrante por homicídio. Um homem que acabou sendo preso, conhecido como 'Boca Rica', participou do assassinato de uma vítima ainda não identificada, na tarde desta quarta-feira (14).

De acordo com policiais da Força Tática, a abordagem do suspeito foi realizada na Bola da Suframa, Zona Sul de Manaus. A princípio, nao o encontraram com material ilícito, mas no momento em que o aparelho celular foi apreendido, ao perceber que as imagens que estavam no aparelho o condenariam, o suspeito confessou ter participado de um assassinato, pois a execução foi filmada.

" Inicialmente ele disse que o aparelho celular não pertencia a ele, e, ao visualizamos o aparelho, o suspeito contou que o homicídio havia sido cometido. Ainda explicou que a motivação seria por suposto desaparecimento de uma quantidade de drogas. A execução foi filmada e pelo menos cinco pessoas também participaram do crime " Carvaló, tenente

De acordo com o tenente, do quadro da Força Tática, houve outras investigações no local. O objetivo era encontrar cúmplices do crime, que ainda estão sendo procurados.

No vídeo abaixo, sem informação de origem, a vítima aparece apanhando de traficantes após perder uma quantidade de drogas.

Homem indicou comprador de droga que depois não pagou | Autor: Reprodução

O suspeito indicou aos policiais o local onde havia acontecido o crime: trilha da Praia Ponta das Lajes, no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste. A vítima foi localizada no lugar indicado, porém até o fechamento dessa matéria ainda não havia sido identificada.

"Ele informou que o crime ocorreu por volta das 16h, quando ele e os comparsas trouxeram a vítima para o local em que o suspeito foi questionado por certa quantidade de drogas. Eles alegaram que a vítima havia dado sumiço nessa droga. Foram feitas ligações aos líderes da facção criminosa que autorizaram a execução da vítima. No momento da abordagem eles já haviam se dispersado", explicou o policial

Segundo o tenente, o homem é conhecido popularmente como 'Boca Rica'. Ele será encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde será checada a qualificação e antecedentes criminais.

O suspeito do crime ainda trajava as mesmas roupas dos vídeos da execução, mas as armas do crime não foram encontradas.

O corpo da vítima, assassinado a tiros, foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame necroscópico.

