Pai que matou e enterrou filho em Manaus é condenado a mais de 29 anos

O crime ocorreu em junho de 2019 e o pai matou o próprio filho por vingança | Foto: Divulgação

O caso do pai que matou o próprio filho a pauladas em junho de 2019 , ganha um novo capítulo nesta quinta-feira (15). O vendedor ambulante Rogerio Alexandrino dos Santos, de 29 anos, acusado de matar o filho David Nonato Bento dos Santos, de sete anos, foi condenado pela 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus a mais de 29 anos pelo crime que aconteceu no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital.

O Conselho de Sentença do Júri considerou o réu culpado da acusação e acatou as qualificadoras previstas na lei penal. Rogério foi condenado a pena total de 29 anos e quatro meses de reclusão em regime fechado.

O réu está preso desde o dia 17 de junho de 2019, quando teve a prisão preventiva decretada pela Justiça estadual, e o período será abatido da pena total aplicada pela justiça, após a condenação pelo Conselho de Sentença.

Rogério foi condenado a pena total de 29 anos e quatro meses de reclusão em regime fechado | Foto: Divulgação

O Ministério Público Estadual denunciou Rogério Alexandrino dos Santos pelo crime de homicídio qualificado. Também pesou contra ele o fato de ter cometido abuso de poder contra a criança e a ocultação de cadáver.

Relembre o caso

O pequeno David Nonato Bento dos Santos morreu a pauladas pelo próprio pai, que estava motivado por uma vingança. Ele matou o filho na noite do dia 12 de junho e depois enterrou o corpo em uma cova rasa dentro do imóvel onde morava. O piso é de terra batida. Ele alegou que o assassinato foi uma vingança contra a "mãe de criação" (avó biológica do assassino e bisavó da vítima) e também a mãe da criança.

“Ele apresenta ser um homem muito frio e relatou os fatos sorrindo. Disse que foi abandonado na infância e quis se vingar da mãe dele que passou a cuidar do menino”, disse uma fonte ao Portal Em Tempo na época do crime .

A criança foi morta por agressão física e o crime ocorreu cinco dias antes da polícia descobrir. O próprio acusado do crime se entregou à polícia.

" Rogério deu a primeira paulada, mas a criança ainda continuava viva. Depois ele apagou as luzes para desferir mais pauladas até que o filho não respirasse mais. Ele alega que a mãe abandonou a criança quando tinha seis meses de vida. " Paulo Martins, Delegado

O homem, junto com um amigo, procurou policiais da 15ª Cicom, no bairro Nova Cidade, e confessou o assassinato. A equipe policial conduziu o suspeito até a o local do crime, onde ele indicou a cova do corpo do filho.

